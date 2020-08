"Ich hatte eine Scheiß-Angst" Chrissy Teigen war bereits während der Brust-OP schwanger

Am 14. August gab Chrissy Teigen (34) bekannt, mit Ehemann John Legend (41, "All Of Me") ihr drittes Kind zu erwarten. Nun verriet sie auf Twitter, wie turbulent ihre Schwangerschaft begonnen hat. Denn als sich das Model Mitte Juni ihre Brustimplantate entfernen ließ, war sie bereits in anderen Umständen. Allerdings wusste sie zu diesem Zeitpunkt nichts davon.