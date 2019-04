"Ich hasste meinen Körper" Trauriges Geständnis: Pink erlitt mit 17 Jahren eine Fehlgeburt

Es folgten weitere Schicksalsschläge

Sie habe seitdem mehrere Fehlgeburten erlitten, erzählte die Sängerin weiter. "Daher denke ich, dass es wichtig ist, darüber zu schreiben, wofür man sich schämt, wer man wirklich ist und was schmerzhaft ist." Mit 22 Jahren, kurz nach der Veröffentlichung ihres zweiten Albums "Missundaztood", begann Pink eine Therapie. Sie danke ihrer guten Freundin Laura Wilson, die sie zu dem Schritt überredet habe, so die Musikerin. Die Sitzungen würden ihr bis heute helfen, sich mit "blinden Flecken" in ihrem Leben zu konfrontieren. Um heute unbeschadet schwere Zeiten zu überwinden, hilft der Sängerin ein bestimmter Charakterzug: "Ich habe einen gesunden Humor, bin extrem selbstironisch und finde an jeder Situation etwas Komisches."