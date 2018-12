"Ich habe Vertrauen in Lilly und mich" Boris und Lilly Becker: Versöhnung über Weihnachten?

Eine Versöhnung mit seiner Noch-Ehefrau Lilly Becker (42) über die Weihnachtsfeiertage ist für Boris Becker (51) "ausgeschlossen", wie er dem Magazin "Bunte" in einem Interview erklärt. Doch der gemeinsame Sohn Amadeus (8) soll unter der familiären Situation so wenig wie möglich leiden. "Wir lieben beide unseren Sohn und versuchen, ihm eine schöne Zeit zu bieten", sagt die Tennis-Legende. Konkrete Pläne für die Feiertage gebe es zwar noch nicht, er habe aber Vertrauen in Lilly und sich selbst, "dass wir die richtige Lösung für Amadeus finden".