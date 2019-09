"Ich habe nichts zu verbergen" Aaron Carter leidet an Schizophrenie

Aaron Carter (31, "Aaron's Party (Come Get It)") spricht in einer neuen Episode der US-Show "The Doctors", aus der unter anderem das "People"-Magazin einen Ausschnitt veröffentlichte, über seine psychischen Probleme und zählte dabei seine von Ärzten bestätigten Krankheiten auf: "Die offizielle Diagnose ist, dass ich an multipler Persönlichkeitsstörung, Schizophrenie und akuter Angst leide", beichtete Carter vor laufender Kamera. Außerdem sei er manisch-depressiv.