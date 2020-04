"Ich habe keine Tagträume" Bonnie Strange leidet an Aphantasie

Demnach sieht sie ihre Fantasien nicht so, wie die meisten anderen Menschen. "Ich sehe keine Erinnerungen, ich erinnere mich einfach völlig ohne Bilder an sie. Weder habe ich Tagträume noch kann ich mir die Gesichter meiner Freunde im Kopf vorstellen. Zu keinem Zeitpunkt meines Lebens war ich dazu in der Lage", beschreibt sie das Phänomen. "Bis gestern dachte ich, dass alle Menschen so 'sehen' wie ich, aber nein, anscheinend haben die meisten von euch Glücklichen eine Party in der Fantasie und könnt in visuellen Gedanken eintauchen."