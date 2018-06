"Ich habe große Schwachpunkte" Robbie Williams: Ist er etwa Autist?

Es gab eine Zeit in seinem Leben, da hatte Robbie Williams (44, "Love My Life") mit Problemen wie Depressionen, Angstzuständen, Drogen- und Alkoholsucht zu kämpfen. Inzwischen ist der Sänger glücklich verheiratet und stolzer Vater zweier Töchter - doch noch immer hat er manchmal mit sich zu kämpfen. Im Interview mit "BBC Radio 2" verriet Williams jetzt: "Irgendetwas fehlt in mir, ich habe große Schwachpunkte."