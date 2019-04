Die Attacke war mit dem Loch in der Häuserwand nämlich noch nicht beendet. Mike G. stieg laut Anklage aus und griff seine Ex an. Die floh, wurde aber von ihrem ehemaligen Freund gestellt und zu Boden gebracht. Mit einer Hand am Hals fixierte er die Frau, mit der anderen Hand griff er ihr ins Gesicht. Er habe dann gesagt: "Ich habe dich immer geliebt", erinnert sich die 30-Jährige am Dienstag.