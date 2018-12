"Ich habe den Stecker gezogen" Keith Richards hat dem Alkohol abgeschworen

"Ich habe den Stecker gezogen, ich hatte es satt", sagte Richards. Es sei an der Zeit gewesen, er habe ja auch mit Drogen schon länger nichts mehr am Hut. Entzugserscheinungen habe er in der Zeit nach dem Aufhören nicht gehabt: "Ich bemerke wirklich keinen Unterschied." Der Grund für die jetzige Abstinenz sei sein gesundheitlicher und mentaler Zustand gewesen: "Ich habe mich nicht gut gefühlt." Was er allerdings noch immer ab und an trinke, sei ein Glas Wein oder Bier.