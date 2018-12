"Ich habe definitiv viel gelernt" Miley Cyrus: Flammeninferno in Kalifornien hat sie stärker gemacht

Das Malibu-Anwesen des Paares wurde völlig zerstört. Wie die Sängerin mit dem materiellen Verlust umgeht, hat sie am Dienstag in der Radio-Sendung "On Air with Ryan Seacrest" erklärt. Sie befinde sich zwar immer noch in einem Heilungsprozess, dennoch fange sie langsam an zu verstehen, "was es bedeutet, etwas zu erleben, das das Leben verändert".