"Ich hab im Traum geweinet" Schwarzwald-"Tatort": Wer spielt die kaputte Ex-Prostituierte Romy?

Der gebürtigen Berlinerin Mahotkin blieb bislang der große Durchbruch in Kino und TV noch verwehrt, auch wenn sie bereits einige Engagements in Serien wie "Dogs of Berlin", "Großstadtrevier" oder "SOKO Hamburg" hatte. Im Hinblick auf ihre großartige Leistung im aktuellen "Tatort" verwundert dieser Umstand doch sehr, überzeugt sie doch mit ihrem realistischem Spiel in jeder Sekunde. Scheint also nur eine Frage der Zeit, bis man Mahotkin erneut in einer tragenden Rolle erleben kann...