Nach fünf Jahren Beziehung gab Ex-"Dahoam is Dahoam"-Schauspielerin Doreen Dietel im August die überraschende Trennung von Tobias Guttenberg bekannt. Bei der Nachtwache spricht sie jetzt über ihre verlorene Liebe: "Da hatte ich den Mann an meiner Seite, der zu mir steht, der fleißig und ehrlich ist, dem ich vertrauen kann, der mich nicht verarscht und bildhübsch ist. Und ich mit meinem verkorksten Leben, sowas passt irgendwie nicht zusammen." Und weiter: "Ich habe Tobi so wehgetan, er hätte sich eine Familie gewünscht, eine Frau mit Kind. Wo alles so läuft, wie es im Bilderbuch steht. Ich habe es ihm kaputt gemacht."