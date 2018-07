"Die vergangenen eineinhalb Jahre waren nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Keiner im Verein hat sich das so vorgestellt. Ich habe den Ehrgeiz, in Wolfsburg bessere Zeiten zu erleben", erklärte Malli. "Es hat sich einiges in der Mannschaft und in der sportlichen Leitung geändert. Ich denke, dass wir aus den Fehlern lernen."