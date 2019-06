"Ich brauche Zeit für die Genesung" Nach Ohr-OP: Lukas Podolski meldet sich aus dem Krankenbett

Beide Daumen hoch: Der Fußball-Star Lukas Podolski (34) meldet sich via Instagram nach einer Operation an seinem rechten Ohr wieder zurück. Aus einem Krankenbett in der Kölner Klinik MediaPark schrieb er an seine Follower, dass der Eingriff erfolgreich gewesen sei: "Nun brauche ich Zeit für die Genesung. Ich hoffe, es geht mir bald wieder besser." Man solle nicht vergessen, dass er immer ein Kämpfer gewesen sei.