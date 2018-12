"Ich bin zurück in Westeros" George R.R. Martin: Großes Versprechen an alle "GoT"-Fans

Dann macht er allen Fans der Saga um Westeros Hoffnungen: "Ich bin zurück in meiner Festung der Einsamkeit und zurück in Westeros. Es wird nicht morgen so weit sein, und auch nicht nächste Woche, aber ihr werdet das Ende von 'Ein Lied von Eis und Feuer' bekommen." Bis dahin sollen sich alle an der letzten Staffel "Game of Thrones" sowie der Prequel-Serie erfreuen. "Der Winter ist nicht das Einzige, was kommt", verspricht Martin.