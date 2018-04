"Ich bin zurück" Arnold Schwarzenegger hat Herz-OP gut überstanden

Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (70, "Eraser") hat sich in einem Krankenhaus in Los Angeles einer geplanten Operation am Herzen unterzogen und diese gut überstanden. Der ehemalige Gouverneur von Kalifornien befinde sich aktuell zur Genesung weiterhin im Hospital, sei aber schon wieder in sehr guter Verfassung, berichtet die US-amerikanische Seite "Page Six".