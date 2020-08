Schwerer Sturz Sorge um Richard "Mörtel" Lugner: Er liegt im Krankenhaus

Der Wiener Bauunternehmer und Opernball-Star Richard "Mörtel" Lugner (87) liegt nach einem Sturz in seinem Haus in einem Wiener Krankenhaus. Wie die "Kronen Zeitung" weiter meldet, soll er sich dabei "schwer am Oberschenkel" verletzt haben und "einen Monat" lang das Klinikbett hüten müssen. Er selbst kommentierte seine Lage im Telefonat mit der Zeitung am heutigen Dienstag demnach so: "Es geht mir nicht so aufregend gut."