"Ich bin wieder gesund" SPD-Politikerin Manuela Schwesig besiegt den Brustkrebs

"Ich bin froh und dankbar, dass ich meine Krebstherapie gut überstanden habe", erklärt Schwesig in einem Statement. "Ich bin wieder gesund, auch wenn es natürlich, wie für viele andere, auch für mich keine Garantie gibt." Ein Restrisiko bleibe, weswegen Schwesig weiterhin medizinisch kontrolliert werde und in Behandlung bleibe. "Es war bislang der schwerste Kampf in meinem Leben."