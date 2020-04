"Ich bin stolz und sehr glücklich" Vladimir Burlakov: Er ist der eine Neue im Saarland-"Tatort"

Vladimir Burlakov kam 1987 in Moskau, Russland, zur Welt. 1996 zog er mit seiner Familie nach Deutschland. Von 2006 bis 2010 studierte er Schauspiel an der Otto-Falckenberg-Schule in München. Der Durchbruch als Schauspieler gelang ihm gleich mit einem seiner ersten Filme. In "Marco W. - 247 Tage im türkischen Gefängnis" (2011) spielte er an der Seite von Veronica Ferres (54) die Titelrolle. Für seine Leistung wurde er bei vier Preisverleihung nominiert, beim Bayerischen Fernsehpreis 2011 setzte er sich in der Kategorie Nachwuchsförderpreis schließlich durch.