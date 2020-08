"Ich bin stolz darauf!" Das ist das Abnehmgeheimnis von Kelly Osbourne

Trotz des Erfolgs bei ihr, warnt sie aber auch vor einem derartigen Eingriff. "Die Art von Operation, die ich hatte... wenn du da keinen Sport treibst und dich nicht richtig ernährst, nimmst du zu", so Osbourne. Die OP würde einen nur in die richtige Richtung lenken: "Jeder, der so etwas machen möchte, sollte wirklich gründlich darüber nachdenken." Die gebürtige Britin erzählt weiter, dass sie in Vorbereitung auf die OP mit dem Trinken aufgehört und ein Jahr lang eine Therapie gemacht habe.