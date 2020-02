"Ich bin so sauer" Kobe Bryants Frau Vanessa wünscht sich ein Ende des "Alptraums"

Der überraschende Unfalltod von Basketball-Legende Kobe Bryant (1978 - 2020) und ihrer Tochter Gianna (2006 - 2020) macht Vanessa Bryant (37) nicht nur traurig. Sie ist auch wütend, wie sie bei Instagram zu einem Clip schreibt, in dem ihr Ehemann und Tochter "Gigi" zu sehen sind. Sie fragt: "Warum sollte ich an einem weiteren Tag aufwachen, wenn meine Kleine nicht die Gelegenheit dazu hat? Ich bin so sauer."