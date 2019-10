"Ich bin so aufgeregt" Geheimes Filmprojekt: Kim Kardashian dreht mit Jennifer Lopez

Kim Kardashian (39) ist es gewohnt, vor der Kamera zu stehen. Für ihre Reality-TV-Show "Keeping up with the Kardashians" wird sie seit Jahren regelmäßig von Filmteams begleitet. Nun will sich die 39-Jährige offenbar an ihrer ersten großen Filmrolle versuchen - an der Seite ihres großen Idols, Jennifer Lopez (50, "Manhattan Queen").