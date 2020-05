"Ich bin okay" Nach Unfall: Kaia Gerber posiert mit Gips

"Ich hatte einen kleinen Unfall", erklärt Gerber ihr neues, himmelblaues Accessoire und schiebt als Gesundheitsupdate hinterher: "Bin aber okay." Was das Model angestellt hat, ist nicht bekannt. Ein ebenfalls von ihr veröffentlichtes Röntgenbild lässt jedoch darauf schließen, dass es sich um einen Bruch im Handgelenk handeln muss. Genesungswünsche erhält die 18-Jährige via Instagram unter anderem von ihren Modelkolleginnen Sara Sampaio (28), Lily Aldridge (34), Martha Hunt (31) und Shanina Shaik (29).