"Ich bin noch nicht bereit dazu" Cardi B lehnte siebenstellige Summe für Bilder ihrer Tochter ab

Cardi B (26, "Invasion of Privacy") und ihr Ehemann, Rapper Offset (26, "Offset"), sind am 10. Juli Eltern geworden. Außer Händchen oder Füßchen war bisher allerdings nicht viel von ihrer kleinen Tochter Kulture Kiari auf Instagram oder sonst wo zu sehen. Und das wird in Zukunft auch so bleiben, stellte die 26-Jährige jetzt klar - egal wie viel Geld man ihr anbiete.