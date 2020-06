"Ich bin mehr als Rachel Green" Jennifer Aniston verrät: "Friends"-Image war wie ein Fluch

Dennoch, so Aniston weiter, habe sie damals auch ein wenig Angst vor neuen Projekten gehabt. "Oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das schaffe", hätte es in ihrem Kopf herumgespukt. Was, wenn das Publikum nicht mehr als Rachel Green in ihr sieht? Was, wenn sie den Erwartungen nicht gerecht werden kann? Heute gehe Aniston alles entspannter an. Es sei die Freiheit des Älterwerdens, sagte sie. "Weil man einfach aufhört, sich darüber Gedanken zu machen."