München - Sylvia Berger (Name geändert) muss tief durchschnaufen: "Ich bin jetzt die Letzte hier", sagt sie und meint damit ihr Wohnhaus im Gärtnerplatzviertel. Alle früheren Nachbarn der Münchnerin sind ausgezogen. Berger muss fürchten, dass auch sie ihr Zuhause verlieren könnte. Seit zehn Jahren kämpft sie um ihre Wohnung, ihr Heim, und die Möglichkeit, in der Umgebung alt zu werden, in der sie ihr ganzes Leben verbracht hat.