"Ich bin Fan des FC Liverpool" Chris de Burgh freut sich auf das Champions-League-Spiel in München

Nun steht also das Spiel am heutigen Mittwoch an. Chris de Burgh fürchtet ein wenig, dass es nachts im Stadion - Anstoß ist um 21 Uhr - wohl recht kalt werden wird. Aber dann zieht er einfach seine imaginäre Mütze tiefer in die Stirn und gibt lachend seinen Tipp ab: "2 zu 1 für Liverpool, aber ich könnte auch danebenliegen..."

Bald wieder live auf der Bühne

Von der Tribüne auf die Bühne. Chris de Burgh geht im Herbst wieder auf Live-Tour. Gespielt werden seine beiden Alben "Into The Light" und "Moonfleet & Other Stories". Das erste Konzert findet am 25. Oktober in der Sick-Arena in Freiburg statt, das letzte am 19. November im Haus Auensee in Leipzig.