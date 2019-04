"Ich bin eine Rampensau" Darum quittierte Oliver Mommsen den "Tatort"-Dienst

Dass der zweifache Vater seinen Dienst tatsächlich quittiert, fanden viele Kollegen allerdings "bescheuert", erinnert er sich. Und auch ihm kamen nochmal kurz Zweifel: Am Morgen nachdem er Radio Bremen informiert hatte, habe er schon einen "kleinen Nervenzusammenbruch" gehabt und sich gefragt: "Tickst du noch richtig, Mommsen?" Doch das ist längst Geschichte. Sein Ziel ist klar und er formuliert es so: "Ich will zeigen, was ich kann [...] Ich bin eine Rampensau und will ins Licht. Ich unterhalte gern."