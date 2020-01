"Ich bin eine glückliche Frau" Pamela Anderson: Überraschungshochzeit mit Ex Jon Peters

Damit hat wohl niemand gerechnet: Die einstige "Baywatch"-Nixe Pamela Anderson (52) ist zum fünften Mal unter der Haube. Sie sagte am Montag in Malibu "Ja" zu US-Filmproduzent Jon Peters (74). "Sie sind sehr verliebt und haben gestern geheiratet", bestätige Andersons Sprecher Matthew Berritt dem "People"-Magazin. Zuvor hatte "The Hollywood Reporter" über die überraschende Hochzeit berichtet. Das neue Ehepaar verbindet eine gemeinsame Vergangenheit.