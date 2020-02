"Ich bin der Pocher!" Strafanzeige zum Trotz: Oliver Pocher postet neue Wendler-Parodie

#FreePocher als direkte Reaktion auf die Strafanzeige

Am vergangenen Sonntag hatte Oliver Pocher bereits auf die angedrohte Strafanzeige Michael Wendlers wegen angeblicher "Urheberrechtsverletzungen und Beleidigung" reagiert. Er schrieb in einem Post mit dem Hashtag #FreePocher, dass er durch die ausgelöste Hetzjagd auf der Flucht sei, jedoch noch "mit letzter Kraft" dieses Video absetzen konnte. Er sei sehr weit weg und inkognito unterwegs, fügte er in einem Ski-Outfit gekleidet im dazugehörigen Clip an. Der vorbeifahrende Kollege Martin Klempnow (46) verriet Pochers Followern aber schließlich, dass der Comedian sich im Skiurlaub in Kitzbühel befindet.