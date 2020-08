"Ich bin 40" Macaulay Culkin schockt Twitter

Culkin erklärte in einem weiteren Tweet: "Es ist mein Geschenk an die Welt: Ich verursache, dass Menschen sich alt fühlen. Ich bin kein Kind mehr, das ist mein Job." Zudem scherzte er über seinen Geburtstag: "Seit ich 40 bin, denke ich, es ist an der Zeit, meine Midlife-Crisis zu starten. Ich denke darüber nach, mit dem Surfen zu beginnen. Habt ihr weitere Vorschläge?"