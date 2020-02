"Ich bereue nichts" Travis Mills bestätigt Trennung von "Riverdale"-Star Madelaine Petsch

"Bedingungslose Liebe und Unterstützung"

Es sei schwer, all die Dankbarkeit, die Liebe und den Schmerz, den er gerade empfinde, in ein paar wenige Zeilen zu packen. "Das höchste Hoch wurde schöner und das tiefste Tief erträglicher durch sie. Ich habe so viel durch diese bedingungslose Liebe und Unterstützung gelernt", schreibt Mills. Er habe zwar mit den Tränen zu kämpfen, doch er sei gespannt darauf, was die Zukunft für seine langjährige Partnerin bringen werde. "Ich werde immer hinter dir stehen", verspricht der Künstler.