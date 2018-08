"Ich bekam plötzlich Atemnot" Nach schwerem Unfall: Jetzt spricht Nelson Müller

Seine Fans waren in großer Sorge. Am Freitagmorgen verunglückte der beliebte TV-Koch Nelson Müller (39) in seinem weißen Porsche in Essen. Frontal prallte er gegen eine Ampel und musste wenig später von Sanitätern ins Krankenhaus eingeliefert werden. Jetzt sprach Müller zum ersten Mal nach dem Crash öffentlich und gab im Interview mit der "Bild"-Zeitung Details zum Unfallhergang preis. "Ich bekam plötzlich Atemnot und habe nach meinem Spray gesucht", sagte der Asthmatiker.