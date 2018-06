Die Bilder des Tages gehörten damit ganz klar der First Lady – doch schnell wurde aus dem PR-Coup ein Albtraum: Während Melania Trump auf den Bildern in Texas präsidial und mitfühlend wirkte, trug sie bei ihrem Abflug in Washington noch eine Jacke, die die Situation der Flüchtlinge regelrecht zu verspotten schien: "I really don't care. Do you?" / "Das ist mir völlig egal. Und dir?" stand in großen weißen Lettern auf der grünen Jacke. Dabei handelt es sich offenbar keineswegs um ein teures Designer-Stück, sondern vielmehr um eine günstige Jacke von Zara im Wert von 39 Dollar.