Husten, Atemnot, Kopfschmerzen Lena Dunham: 21 Tage lang kämpfte sie gegen Covid-19-Symptome

Mitte März sei sie positiv getestet worden, schreibt Dunham in ihrem Post, zu dem sie auch ein Selfie von sich mit Maske hinzugefügt hatte. Ihr Körper habe plötzlich rebelliert. "Die Nerven in meinen Füßen brannten und die Muskeln schienen ihren Job nicht mehr zu machen. Meine Hände waren taub und ich war empfindlich gegen laute Geräusche." Sie habe zudem ihren Geschmacks- und Geruchssinn verloren und unter starkem Husten, pochenden Kopfschmerzen, Atembeschwerden und rotem Hautausschlag gelitten. 21 Tage, die sich "wie ein schief gelaufener Rave" anfühlten, hielten die Symptome laut Dunham an.