"Hunters" auf Amazon Prime Al Pacino: Mit 79 Jahren wird er zum Serienstar

Für Pacino ist die Serie "Hunters" nach den Großfilmen "Once Upon a Time... in Hollywood" (2019) und "The Irishman" (2019) ein weiteres Highlight seines Alterswerks. Besonders eindrucksvoll war seine Darstellungskunst in "The Irishman" als korrupter Gewerkschaftsführer Jimmy Hoffa an der Seite seines langjährigen Freundes Robert De Niro (76) wieder einmal zu erleben.