Elena Miras am Ende ihrer Kräfte

Vor der Prüfung erleidet Elena Miras einen kleinen Zusammenbruch. Ihr ist schwindelig, sie ist offenbar am Ende ihrer Kräfte und sie kann sich nicht mehr auf den Beinen halten. Weil die Kameras auch in dieser Situation auf die temperamentvolle Schweizerin draufhalten, rastet sie aus: "Was seid ihr für Unmenschen?"