Laura Dahlmeier freut sich über Karriere-Ende

In den letzten Wochen hatte sich Dahlmeier zurückgezogen, war ihrer anderen großen Leidenschaft, dem Extrembergsteigen, nachgegangen. Sie wollte Zeit für sich, den Kopf durchlüften, die Gedanken sortieren und tief in das eigene Selbst horchen. Ist mein Herz noch voll dabei? Ist all das, was um mich abgeht, eigentlich noch ich? Am 22. April hatte sie den 5.671 Meter hohen Berg Damavand im Iran bestiegen. Frei sein, bei sich selbst sein. Und vor allem selbstbestimmt sein.