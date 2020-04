Mehr Schädlinge - 300 Kontrollen positiv

Auf die Frage, ob es insbesondere in Lebensmittelbetrieben und Gaststätten zu einer Zunahme von Ratten und Mäusen gekommen ist, antwortet Jacobs: "Schädlinge in Lebensmittelbetrieben kommen immer wieder vor, in den letzten Jahren ist bei den Kontrollen der Lebensmittelüberwachung jedoch ein stärkerer Schädlingsbefall festzustellen." So wurden im vergangenen Jahr bei mehr als 300 Kontrollen Schädlingsbefall festgestellt, in 33 Fällen mussten die Betriebe deswegen vorübergehend schließen. "Bei den festgestellten Schädlingen handelt es sich vor allem um Mäuse und Kakerlaken, Ratten fallen eher selten auf", sagte Jacobs.