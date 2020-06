Einsätze an drei Nächten hintereinander

In dieser Woche musste die Polizei bereits in drei aufeinanderfolgenden Nächten einschreiten: In der Nacht auf Mittwoch feierten rund 300 Menschen mit lauter Musik am Gärtnerplatz, in der Folgenacht waren es 250. Jedes Mal hörten die Partygänger laute Musik – Nachbarn und Passanten beschwerten sich und riefen die Polizei.