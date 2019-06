60 Prozent dieser neuen Wohnungen sollen laut Beschluss im geförderten Wohnungsbau entstehen. Derzeit befindet sich das Projekt in seiner zweiten Bauphase: 123 Wohnungen sollen in diesem Projektabschnitt für den Neubau von 156 zeitgemäßen Wohnungen weichen. Umgesetzt sein soll dieser Bauabschnitt bis zum Jahr 2024.

Ähnliche Maßnahmen sind zum Beispiel an der Schleißheimer Straße 450 (Abriss von 54 Wohnungen und Neubau von 67, derzeit stehen bereits 28 Wohnungen länger als sechs Monate leer), der Kämpferstraße (Abriss: 30; Neubau: 50; bereits leer: 19 Wohnungen) und der Gube-/Baubergerstraße (Abriss: 66; Neubau: 107; bereits leer: 41 Wohnungen) geplant. Zusammen mit weiteren, kleineren Sanierungs- und Modernisierungsprojekten kommt das Planungsreferat so insgesamt auf die 268 Wohnungen, die derzeit temporär jeweils mindestens sechs Monate leer stehen.

Kurioses Beispiel aus Glockenbachviertel

Und die restlichen 59 Wohnungen? Hier handelt es sich um Einzelfälle, die aus verschiedensten Gründen – teils für einen längeren Zeitraum – unbewohnt bleiben. Ein kurioses Beispiel ist eine Wohnung in der Papa-Schmid-Straße. Trotz der Top-Lage im Glockenbachviertel konnte für die städtische Wohnung, die im Hochparterre liegt, lange kein Mieter mit Anspruch auf gefördertes Wohnen gefunden werden. Die Wohnung wurde zum 1. Februar nun doch vermietet – nachdem sie bei Immobilienscout zur frei finanzierten Miete angeboten wurde.

Ein weiterer Fall: In der Hinterbärenbadstraße 65 werden zwei Senioren-WGs der Caritas derzeit aufgelöst. Der Grund: Das Angebot wurde doch nicht so gut angenommen wie erwartet. Jetzt sollen die Senioren nach und nach ausziehen, damit die insgesamt elf Apartments an einen Sozialträger vermietet werden. Den Bewohnern der WG sollen Ersatzwohnungen angeboten werden, allerdings zieht sich der Aus- und Umzugsprozess noch hin, sodass derzeit fünf Wohnungen leer stehen.

Doch die Gründe können auch ganz banal sein: Beispiel ist hier die Attenkofer Straße 9. Hier steht derzeit eine Wohnung wegen eines Wasserschadens leer.

Prognose: Wohnungsleerstände steigen an

Von den insgesamt 73.500 Wohnungen der städtischen GWG und Gewofag (9 Prozent des Gesamtbestandes in München) stehen mit 327 Wohnungen (inklusive denen, die modernisiert werden) relativ wenige Einheiten leer (Quote von 0,44 Prozent). Zum Vergleich: Auf dem privaten Wohnungsmarkt geht man in München davon aus, dass von rund 747.000 Wohnungen 39.000 leer stehen (Quote von 5,22 Prozent).

Obwohl die Bestrebung der Stadt natürlich sei, die Anzahl an leeren Wohnungen in Zukunft zu reduzieren, vermutet Merk, dass die Zahlen in den kommenden Jahren keinesfalls zurückgehen, sondern ähnlich bleiben – oder sogar weiter steigen. Der Grund, so die Stadtbaurätin: "Es gibt immer neue Sanierungsprojekte für die Wohnungen dann zeitweise leer stehen müssen."

