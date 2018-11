Ismaning - Schon knapp drei Wochen ist es her, dass Einbrecher in Isamaning in einem Wohngebiet in Häuser eindrangen. Am 11. November - das war ein Sonntag - gab es der Polizei zufolge gleich mehrere solcher Fälle in einem Wohngebiet südlich der Wasserturmstraße. Betroffen waren seither mehrere Häuser im Bereich der Camerloherstraße, der Fasan-, der Wald- sowie der Reisingerstraße, zählt die Polizei auf.