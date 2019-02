Er gibt auf der Bühne auch Tipps, was ein Mensch in einer brenzlichen Situationen tun sollte. Interaktion mit dem Publikum ist ihm auch an diesem Abend wichtig. Bei der Frage nach Hundebesitzern mit pubertierendem Vierbeiner meldet sich eine Frau, deren Entlebucher Sennenhund andere Hunde zwickt. Das scheint auch für den Hundeprofi besorgniserregend. Rütter bietet der Dame sogar Stunden in einer seiner Hundeschulen als Geschenk an, doch die hat ihren Vierbeiner schon selbst zum Nachsitzen verdonnert.

Hundeprofi Rütter: Seine Kinder liefern Geschichten für die Bühne

Im Gespräch mit den Zuschauern wird klar: Der Tierpsychologe kennt sich nicht nur mit Vierbeinern prima aus. Auch seine vier Kinder liefern ihm Geschichten für die Bühne. Er erklärt am Ende einer 13-Jährigen aus dem Publikum auch noch, was Bücher sind und wie er in dem Alter ganz ohne Internet und mit viel frischer Luft überlebt hat.

Die Lach- und Sachgeschichten handeln auch in seinem aktuellen Programm nicht nur vom besten Freund des Menschen, auch Leute ohne Hund finden sich in der einen oder anderen Geschichte wieder. Vielleicht ist er nicht immer nur nett zu seinen Klienten, aber die Prüfung zum witzigsten Anwalt der Hunde hat er an diesem Abend definitiv bestanden.

