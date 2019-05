München - Auf dem Radweg in der Granatstraße in Ludwigsfeld hat eine Frau am Mittwochvormittag eine Tragetasche mit vier winzigen Hundewelpen gefunden. Laut Tierheimsprecherin Kristina Berchtold waren die Tierbabys erst wenige Stunden alt. "Teilweise war die Nabelschnur noch dran."