Mit von der Partie war auch ein Chihuahua. Ein Beamter, der normalerweise auf dem Revier am Ostbahnhof arbeitet und sich zufällig am Hauptbahnhof aufhielt, wurde misstrauisch: Er glaubte, den kleinen Hund zu erkennen. Am Vortag hatte eine Frau bei seiner Dienststelle ein privates "Fahndungsplakat" abgegeben, weil ihr Haustier verschwunden war.