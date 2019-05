Humor und Leichtigkeit Jana Ina und Giovanni Zarrella: Ihre wichtigsten Beziehungstipps

Sympathisch, erfolgreich, bodenständig: Jana Ina (42) und Giovanni Zarrella (41) gelten als Traumpaar der deutschen Medienlandschaft. Mit Charme und Humor begeistern sie ihre Fans im Fernsehen, auf dem roten Teppich und auf Social Media. Doch so unkompliziert und perfekt wie ihre Liebe nach außen scheint, war es nicht immer. Am Rande der "Coca-Cola light taste"-Talkrunde zum Thema "Leichtigkeit in Beziehungen" sprachen die beiden über ihre wohl schwierigste Zeit und wie sie gemeinsam den Weg zurück zu mehr Leichtigkeit gefunden haben.