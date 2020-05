Amira Pocher nimmt ihren Olli aber so, wie er ist: "Ich hab' Olli schon als Freddie Mercury, als Britney Spears, als Prolet mit Po-Ritze gesehen – aber ich habe mich noch nie für ihn geschämt. Er ist halt so. So habe ich ihn kennengelernt, und ich liebe ihn so, wie er ist", verriet sie kürzlich in einem Interview gegenüber Gala.