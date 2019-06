Neuötting - Bei einem Unfall mit einem Schulbus und einem Lastwagen im oberbayerischen Neuötting (Landkreis Altötting) sind am Donnerstag 40 Menschen teilweise schwer verletzt worden, darunter der Busfahrer. Insgesamt wurden bei dem Unfall ein Kind schwer, neun Kinder mittelschwer und 29 leicht verletzt. 33 von ihnen wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht, während sechs Kinder von ihren Eltern direkt an der Unfallstelle abgeholt und selbst zum Arzt gebracht.