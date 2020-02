München – Ein 31-Jähriger "in einer emotionalen Ausnahmesituation" hat am Freitagabend die Münchner Polizei beschäftigt. Wie die Beamten am Samstag mitteilten, hatte die 30-jährige Lebensgefährtin des Mannes gegen 18.30 Uhr den Notruf gewählt, nachdem dieser "massiv" in der gemeinsamen Wohnung randaliert habe. Anschließend habe er sich eine Gaspistole geschnappt und sei aus der Wohnung gelaufen.