Mehrere Beamte der Bundes- und Landespolizei sowie ein Hubschrauber wurden losgeschickt, um die acht ausgebüxten Tiere einzufangen. Die Rinder waren in Icking (Lkr. Bad Tölz-Wolfratshausen) in Richtung der B11 sowie einer Bahnlinie geflüchtet, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte.