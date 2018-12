Hubert und Staller, Wilsberg,... Krimi-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, ZDFneo, Ein starkes Team: Schöner Wohnen

Caroline Behringer wird erstochen in ihrer Wohnung aufgefunden - ein neuer Fall für das Ermittler-Duo Verena (Maja Maranow) und Otto (Florian Martens). Die scheinbar sozial engagierte Tierärztin hatte nicht nur ehrenamtlich bei der Telefonseelsorge gearbeitet, sondern sich auch für alteingesessene Bewohner ihres Kiezes eingesetzt - wodurch sie Probleme mit einer Investmentgesellschaft bekam. Diese will die Wohnungen zu Hotels und Eigentumswohnungen umbauen und die Bewohner vertreiben. Der Geschäftsführer, Patrick Scholler (Harald Schrott), gerät in Verdacht, etwas mit dem Mord zu tun zu haben.